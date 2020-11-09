В Украине введут карантин выходного дня – Степанов

Минздрав предложит ввести в Украине карантин выходного дня. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге в понедельник, 9 ноября. "Заболеваемость стремительно растет. В связи с этим мы решили усиливать карантинные ограничения. Понимая, что у нас кроме COVID-19 плохи дела в экономике, полный локдаун, особенно для малого и среднего бизнеса, это будет трудно, мы будем предлагать карантин выходного дня.

Это означает, что в выходные дни - с 00 часов субботы до 00 понедельник - будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, ветеринарные аптеки, автозаправочные станции, остальные - рестораны, кафе или другие питания - исключительно на вынос. Что касается ТРЦ, других магазинов, мы рекомендуем, чтобы они были закрыты", - сказал Степанов.



Он добавил, что это касается и развлекательных, массовых мероприятий.



Степанов подчеркнул, что это делается для того, чтобы разорвать цепь передачи COVID-19 от человека к человеку и сбить волну распространения коронавируса.