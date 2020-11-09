Шевченко обратился к молодежной сборной за усилением

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко обратился к тренеру молодежной команды сине-желтых Руслану Ротаню касательно усиления команды, которая теряет игроков из COVID-19 и травмы, передает УНН со ссылкой на ua-football.



“Уже попросили делегировать игроков в сборную. Конкретных фамилий не буду называть”, — сказал Ротань, пообещав детали предоставить позже.



Официальную информацию по этому поводу должен сообщить сайт УАФ.



У национальной сборной Украины впереди два выездных матча Лиги Наций с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).





