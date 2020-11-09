Санду отказалась вести дебаты с Додоном

Бывший премьер-министр Молдовы, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду сказала, что отказалась от дебатов с действующим лидером республики Игорем Додоном перед вторым туром выборов президента.



"Мы настаивали на проведении публичных дебатов перед первым туром выборов. Мы хотели обсудить темы, представляющие национальный интерес: экономические вопросы, преодоление кризиса в области здравоохранения, борьбу с коррупцией и бедностью", - заявила Санду на брифинге в понедельник.



"Каждый раз, когда Додона вызывают для обсуждения серьезных вопросов, он не может дать ответы на вопросы и решать проблемы. Он умеет только лгать и кидать лживые обвинения. С таким человеком мне не о чем разговаривать. Ему следует проводить дебаты лишь с прокурорами на тему коррупции", - сказала она.



В первом туре выборов президента 1 ноября Санду получила 36,16% голосов, а Додон 32,61% голосов. Второй тур выборов назначен на 15 ноября.

