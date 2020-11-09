Бужанский: Задачей Закона о языке было поддержать Порошенко, а не язык

О "языковой проблеме" в Украине и решениях, которые принимает отечественный парламент свою точку зрения обнародовал депута Максим Бужанский. Соответсвующе сообщение он обнародовал на персональной странице в электронной сети Facebook.



"В сегодняшний день украинских языка и письменности, можно наблюдать, как Порошенко скромно вешает себе на грудь двадцать шестой орден за дискриминационный закон о языке.



А можно констатировать, что, к сожалению, кроме попытки помочь Порошенко на выборах 19 года, этот закон не даёт ничего.



Не даёт ничего, прежде всего украинскому языку.



Которому для развития и популяризации, не хватает всего лишь трех вещей.



Денег, денег, и честных конкурсных комиссий.



Денег на создание и распространение качественного контента, книг, фильмов, пьес и т.д.



И конкурсных комиссий, которых будет интересовать реально классное, а не нереально откатное.



Деньги на развитие украинского языка есть у носителей языка русского, и они поддержали бы ими украинский.



Но, как я уже сказал, задачей закона о языке было поддержать Порошенко, а не язык.



Вышло, ожидаемо, ни себе, ни людям", - резюмировал свой пост нардеп Бужанский.

