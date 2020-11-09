У Азербайджана есть соглашение с Турцией о военной помощи

У Азербайджана есть соглашение с Турцией о военной помощи в случае агрессии, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Би-би-си.



"Много лет назад между нами был подписан документ, предусматривающий военную помощь Турции в случае агрессии. В некотором смысле у нас есть такой же формат, какой сложился между Арменией и Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость в военной помощи от Турции, то мы рассмотрим этот вариант", - отметил Алиев.



Он добавил, что если ситуация будет и дальше развиваться в нынешнем ключе, поводов для обращения к Турции не будет.

