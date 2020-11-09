Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами

Компания Virgin Hyperloop Ричарда Брэнсона совершила первую поездку на сверхскоростной системе. Капсула достигла скорости 172 км в час на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе.







Об этом сообщается на сайте компании.



Согласно сообщению, первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по работе с пассажирами Сара Лучиян. Они совершили свой первый рейс 8 ноября на двухместном автомобиле XP-2, разработанном по индивидуальному заказу для испытания безопасности. Серийная капсула будет вмещать до 28 пассажиров.



"Я с большим удовольствие увидел историю, созданную на моих глазах", - сказал Султан Ахмед бин Сулайем, глава Virgin Hyperloop.



Базирующаяся в Лос-Анджелесе компания Hyperloop работает над технологией, в которой капсулы с пассажирами и грузом проносятся по вакуумным трубам со скоростью 966 км/ч или быстрее.



В системе Hyperloop, которая использует магнитную левитацию для обеспечения почти бесшумного путешествия, поездка между Нью-Йорком и Вашингтоном займет всего 30 минут. Это будет вдвое быстрее, чем полет коммерческого реактивного самолета, и в четыре раза быстрее, чем высокоскоростной поезд.



Ранее компания провела более 400 тестов без пассажиров на объекте в Неваде.



Тест проводится через месяц после того, как Virgin Hyperloop выбрала американский штат Западная Вирджиния для размещения центра сертификации стоимостью 500 млн долларов и испытательного полигона, который послужит испытательной площадкой для ее технологии.



Компания работает над сертификацией безопасности к 2025 году и коммерческой деятельностью к 2030 году.

