Алиев заявил о взятии под контроль 23 сел в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль 23 села в шести районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в Twitter в понедельник, 9 ноября.



"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу Дильагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дильагарда, Сеид Махмудлу и Алескерди в Физулинском районе", – заявил Алиев.



Кроме того, по его данным, под контроль Азербайджана перешли села Демирчилер, Чанахчи, Мадаткенд и Сыгнах в Ходжалинском районе, села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку и Азых в Ходжавендском районе, деревни Гусейналылар, Союдлю и Ашагы Сирик в Джебраильском районе, села Юхары Моллу, Ашагы Моллу и Ходжик в Губадлинском районе, а также деревни Кечикли и Ордекли в Зангиланском районе.



Напомним, 8 ноября Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуша в Карабахе. Этот населенный пункт – второй по величине город в Нагорном Карабахе. Он расположен всего в 11 километрах от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта.



В свою очередь Ереван не подтвердил слова Алиева, а в минобороны призвали верить армянским войскам.

