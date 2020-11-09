АКБ «Конкорд» подозревают в отмывании денег – СМИ

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.

Об этом сообщает Главк со ссылкой на Telegram-канал BadBank, анализируя данные букмекера Zenitbet.

«Через сутки попал в детект канала по транзакциям Зенитбет по незаконным букмекерам. Тем самым, по кому с октября 2020 г. Владимир Владимирович Путин требует увеличить доход вдвое. Пикантность в том, что процессингом для незаконных транзакций Зенитбет выступает украинский Банк Конкорд. Кстати, знаменитое заведение своими гламурными фотосессиями и участием в игорной мафии», — пишет Telegram-канал BadBank.

Также упоминается работа ПАО «Промсвязьбанк» с крипто-кошельком FXCoin, который использовался преимущественно для покупки и продажи наркотиков в РФ, Украине и странах СНГ.

Отмечен также мерчант, по которому процесситься криптовалюта — PAY*GC.

По данным российских правоохранителей, крипто-кошельки FXCoin финансово обслуживали значительную часть наркотрафика в РФ.

Еще через день, после публикации данной информации, стало известно, что сайт букмекера zenitbet.com перестал принимать банковские карты.

«Буквально на днях совместно с МВД была раскрыта преступная группа сбыта наркотиков с общим объемов отмывания более 2,5 миллиардов рублей, которая в расчетах частично использовала криптовалюту», — заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

На сайте «ПРОКАРД» указано, что компания создана в 2015 году с целью предоставления полного спектра услуг в области компьютерных информационных технологий, разработки, внедрения и поддержки программного обеспечения, а также аппаратного управления терминальным оборудованием в сфере процессирования транзакций с использованием банковских платёжных карт. Сегодня компания обслуживает АО «АКБ «КОНКОРД».

На сайте «АКБ «КОНКОРД» также имеется информация о том, что с 2016 г. CONCORDBANK имеет собственный процессинговый центр «ProCard». В 2012 основными бенефициарами «АКБ «КОНКОРД» стали Елена Соседка и Юлия Соседка.

На днях стало известно, что Банк «Конкорд» до конца 2020 года запустит в Украине еще одного конкурента monobank – Neobank, который будет ориентирован на малый и средний бизнес. Такой проект, вероятно, станет шагом к «отбеливанию» репутации Банка «Конкорд» и ее владельцев или частью их новых схем.