Компания Pfizer отчиталась о 90-процентной эффективности вакцины от коронавируса

Фармкомпания Pfizer отчиталась о предварительных результатах третьего этапа испытаний разрабатываемой ей совместно с BioNTech вакцины от коронавируса. Согласно этим данным, у участников испытаний, получивших вакцину, ковид случался на 90% реже, чем у тех, кому давали плацебо.



В компании отметили, что эффективное действие вакцины наступает примерно через 28 дней после начала вакцинации — за это время пациенту вводят две дозы. Всего в исследовании приняли участие 43 538 добровольцев. Каких-либо серьезных побочных эффектов ни у кого из них не наблюдалось.



В Pfizer назвали получение столь позитивных результатов «великим днем для науки и человечества». В компании отметили, что в ближайшее время будут проанализированы все статистические данные, после чего результаты будут опубликованы в рецензируемых научных журналах, и компания займется получением разрешений регуляторов на распространение вакцины.



В Pfizer также заявили, что до конца 2020 года готовы поставить на рынок 50 миллионов доз вакцины, а в течение следующего года — еще 1,3 миллиарда.



Сейчас третья — завершающая — фаза испытаний проходит сразу у нескольких вакцин по всему миру. В их числе, российская «Спутник V», вакцины компаний AstraZeneca и Moderna, а также несколько китайских вакцин.



С начала года коронавирусом по всему миру заразились более 50 миллионов человек, 1,26 миллиона умерли. В последние недели ежедневно заражаются рекордные 500-600 тысяч человек.

