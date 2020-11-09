В Минске тысячи пенсионеров вышли на марш протеста

В Минске в понедельник, 9 ноября, прошел многочисленный марш пенсионеров и врачей, которые протестуют против насилия силовиков и требуют ухода Александра Лукашенко, сообщает Тut.by.



Пожилые белорусы и врачи собрались возле Красного костела в Минске в 14.00. Отмечается, что в толпе ходил милиционер и снимал присутствующих на камеру, крича в громкоговоритель, что мероприятие несанкционированно, в связи с чем требовал разойтись. На это пенсионеры ему кричали "Пошел вон" и "Уходи".



Участники марша прошли в центре города, неся флаги, плакаты и цветы. Их приветствовали проезжающие машины. Однако, ГАИ останавливало автомобили, которые приветствовали сигналами колонну пенсионеров и медиков.

