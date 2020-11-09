В Польше могут запретить гей-парады

Польский Сейм может принять законопроект о запрете маршей равенства. Также в нем говорится о запрете правовых решений, которые направлены на привилегии однополых отношений.



Об этом сообщает Onet.



Польский фонд "Жизнь и семья" вместе с Гражданским комитетом законодательной инициативы #StopLGBT собирается передать Сейму подписи, собранные под законопроєктом. Главным пунктом законопроекта является запрет на проведение маршей равенства.



"Незаконными, согласно документу, должны быть любые манифестации, целью которых является распространение сомнений относительно определения брака как союза мужчины и женщины, пропаганда партнерских отношений, однополых браков, усыновления детей парами одного пола или иной, нежели гетеросексуальной, сексуальной ориентации", - говорится в проекте.

