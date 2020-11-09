Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2020 года ускорился до 1% с 0,5% в сентябре после снижения на 0,2% в августе и на 0,6% - в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.



В октябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам октября-2020 также выросла до 2,6% по сравнению с 2,3% по итогам сентября, 2,5% – августа и 2,4% – по итогам июля.



Помимо того, Госстат в октябре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,8% после 1,1% в сентябре и 0,1% в августе. В сентябре пришлого года этот показатель был чуть ниже – 0,7%, потому в годовом измерении базовая инфляция по итогам октября этого года увеличилась с 3,1% до 3,2%.

