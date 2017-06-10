Нафтогаз объявил о первой прибыли за пять лет

Нафтогаз по итогам 2016 года получил чистую прибыль 22,53 млрд гривен против 35,06 млрд гривен чистого убытка в 2015 году. Об этом говорится в обнародованном консолидированном отчете компании.



Согласно аудированному Deloitte документу, доход от реализации в 2016 году возрос на 48% (на 62,50 млрд грн) – до 192,76 млрд грн, валовая прибыль – в 8,4 раза (на 62,50 млрд грн), до 70,96 млрд грн.



"Нафтогаз впервые за пять лет стал прибыльным, при этом впервые за десять лет не получал поддержки из госбюджета. Наша группа – крупнейший налогоплательщик в Украине. Мы заплатили в госбюджет 74 млрд грн, или около 10% его доходов. Для сравнения, в 2014 году на Нафтогаз приходилось около 25% расходов госбюджета", – приводятся в сообщении слова главы компании Андрея Коболева.

