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Новость часа Киев прекратил соглашения с РФ по телерадиовещанию
Киев прекратил соглашения с РФ по телерадиовещанию

Кабмин прекратил действие соглашений с Россией о сотрудничестве в области телевидения, радиовещания и в области информации. Об этом сказано на правительственном портале. "Дальнейшее действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений...

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Портман и Макконахи исполнили I Will Survive в преддверии инаугурации Трампа
Портман и Макконахи исполнили I Will Survive в преддверии инаугурации Трампа

Политика

Экспертная среда: пятница, 13-е
Экспертная среда: пятница, 13-е

Пятница, 13-е число, полнолуние, старый Новый год, курс – 29 крепких национальных единиц за один доллар. Совпадение? Не думаю. Гривна «укрепляется» со скоростью 70-80 копеек в сутки. Никакой паники нет. Страна озабочена качеством обслуживания посетителей в ресторанах и супермаркетах, поскольку многие официанты и кассиры позволяют себе разговаривать на языке российского агрессора. Еще всех волнует международное положение. В США по-прежнему неспокойно…

Александр Зубченко

Евроинтеграционный пролет с грузинским акцентом
Евроинтеграционный пролет с грузинским акцентом

Если честно, то я всегда опасался, что Чрезвычайному и Полномочному послу «нэньки» в Великобритании Наталье Галибаренко не просто будет на Туманном Альбионе. Во-первых, потому что сама пани (как она считает) Галибаренко при вручении верительных грамот явилась на прием к королеве Елизавете Второй в таком головном уборе, что стало страшно.

Владимир Скачко

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Экономика

Психозы недели. Трудности перевода
Психозы недели. Трудности перевода

Многого не понял на этой неделе. Приблизился к информационному раздвоению личности. Трампа послушал. Списки пленных от Савченко почитал. Понаблюдал, как доллар прыгает (уже без малого 29 грн./$). Потом то же самое отследил в теленовостях, комментариях и блогах. Такое впечатление, что мы слышали разных Трампов и видели разный доллар. И все это в формате какого-то нескончаемого жестокого анекдота...

Егор Смирнов

Возможные риски рынка Форекс
Возможные риски рынка Форекс

Ликвидность валютного рынка Форекс является отличным подспорьем для инвесторов, умеющих зарабатывать на валютных колебаниях. Однако эта же особенность делает популярную торговую платформу еще и излишне рискованным мероприятием, с которым многие трейдеры лишаются собственных инвестиций.

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Бизнес

Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника
Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника

Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.

Сергей Николаенко

«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?
«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?

У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!

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Медиа-Дайджест

Нет вечных врагов: дружба США и России в прошлом и будущем
Нет вечных врагов: дружба США и России в прошлом и будущем

«У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг». Лорд Палмерстон. Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио к изречению лорда Палмерстона прислушаться, похоже, неспособны. Каждый из них скептически отнесся к выдвижению кандидатуры бывшего председателя и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США.

На самом ли деле США победили в холодной войне?
На самом ли деле США победили в холодной войне?

В последнем семестре этого года я имел честь посещать курс Арне Вестада (Arne Westad), посвященный серьезным событиям в мировой истории, приводившим к смене власти — начиная с разрушения системы городов-государств Древней Греции в ходе Пелопоннесской войны.

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Мир

Contra spem spero
Contra spem spero

Да, прямо скажем, наши надежды на то, что год 2016-й станет лучше предыдущего, не оправдались. В стране продолжается гражданская война, экономика все глубже погружается в, скажем мягко, пучину, люди беднеют на глазах (кроме некоторых, чьи имена нам прекрасно известны). Мир сотрясают войны, перевороты, теракты. Однако человек – существо странное.

Александр Сергий

В Киеве торжественно отметили государственные праздники Азербайджана
В Киеве торжественно отметили государственные праздники Азербайджана

19 декабря в киевской гостинице «Хаятт Ридженси» состоялся торжественный прием по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Азербайджана и наступающего Дня солидарности азербайджанцев мира. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Украине. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины прием вступительным словом открыл посол Азербайджана Азер Худиев.

Зейнал Ага-заде, собкор АЗЕРТАДЖ, специально для «Версий»

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