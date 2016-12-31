Кормилицу нашу – мадам Лагард – осудили за мошенничество, а в стране никто и не заметил. Неблагодарные! Хоть бы поинтересовались, как ее здоровье, настроение. А то в феврале 2017-го не дадут четвертинку транша, обещанного в 2015-м. А если серьезно, коль уже собрались в Европу и завели у себя антикоррупционные органы, надо поучиться у старших товарищей, как выносить приговоры президентам, премьерам и главам МВФ. Франция делает это с особым шармом со времен отрубленной революционерами головы короля...



Егор Смирнов