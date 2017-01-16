Пятница, 13-е число, полнолуние, старый Новый год, курс – 29 крепких национальных единиц за один доллар. Совпадение? Не думаю. Гривна «укрепляется» со скоростью 70-80 копеек в сутки. Никакой паники нет. Страна озабочена качеством обслуживания посетителей в ресторанах и супермаркетах, поскольку многие официанты и кассиры позволяют себе разговаривать на языке российского агрессора. Еще всех волнует международное положение. В США по-прежнему неспокойно…

Если честно, то я всегда опасался, что Чрезвычайному и Полномочному послу «нэньки» в Великобритании Наталье Галибаренко не просто будет на Туманном Альбионе. Во-первых, потому что сама пани (как она считает) Галибаренко при вручении верительных грамот явилась на прием к королеве Елизавете Второй в таком головном уборе, что стало страшно.



Владимир Скачко