Погоду на Украине в воскресенье, 22 января, будет определять поле повышенного давления, существенных осадков не ожидается. В западных областях местами туман. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на востоке страны, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях, в Карпатах и Закарпатье 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях 2-7° мороза.
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Как вы думаете, каким в ближайшее время будет курс доллара?
ФизCulture
Политика
Ну, вот и наступил знаменательный день – смена хозяина. Белого дома в Вашингтоне. Там сегодня, 20 января 2017-го, инаугурируется Дональд Трамп. И пока на этом остановимся, без уточнений, где и кому он еще хозяин. Будем политкорректны и патриотичны, сдержанны, но счастливы. Мы знаем почему, а другим оно не нужно, раз они, скоты такие, в независимость позволяют себе играть и Америку дрочить...
Владимир Скачко
Я чувствовал! Я верил! Да что там, я знал, что в наши тревожные дни гаранту украинской нации самое место в швейцарском Давосе! Нет, не на лыжах кататься, шо твой Сырожа Лещенко, который со своей денежной диджеихой рассекает снежные склоны Буковеля и мечтает, готов и собирается занять место нашего гаранта. Гарант занят делом – кует будущие победы нэньки. И они есть!
Владимир Скачко
Экономика
Крещение – такой светлый христианский праздник. Не очень понимаю, как можно его совмещать с мастер-классами по моржеванию и танцевальной зарядкой FunUp. Но с другой стороны, чего это я жеманничаю? Кто получил платежки за декабрьское отопление, тот понял, что моржевание – это единственный выход. Иначе с голоду сдохнем в тепле.
Егор Смирнов
16 января в Минске прошли первые в этом году переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу. За два дня до этого появилась информация, что Еврокомиссия выделяет Минску 7 млн. евро на центр беженцев из Украины и других стран. Парадокс в том, что 10 лет назад Европа давала деньги Украине, чтобы она принимала политических беженцев из Беларуси. Это симптоматично, господа...
Егор Смирнов
Бизнес
Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.
Сергей Николаенко
У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!
Медиа-Дайджест
Является Дональд Трамп российским агентом? Платил ли он проституткам из ФСБ, чтобы они мочились в постель, где спал Обама, в номере отеля «Ритц» напротив Кремля? Сейчас мертвый сезон, так что любой пьянчуга, получающий щедрое вознаграждение за поиск компромата, может написать любую идиотскую глупость, и Buzzfeed оставит вам решать, правда это или нет.
«У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг». Лорд Палмерстон. Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио к изречению лорда Палмерстона прислушаться, похоже, неспособны. Каждый из них скептически отнесся к выдвижению кандидатуры бывшего председателя и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США.
Мир
Почему мы так паникуем из-за России? Вскоре после того, как испытывавший ностальгию по холодной войне Митт Ромни (Mitt Romney) был отвергнут за то, что он назвал Россию главным геостратегическим врагом США, у элит снова началась паранойя, связанная с Кремлем.
Майкл Брендан Даферти (Michael Brendan Dougherty)
Больше четверти века назад Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную часть жизни международного сообщества». До сих пор трудно сказать однозначно, чего во всем этом было больше – цинизма или расчетливого лицемерия.
Ариф Джамиль оглу Гулиев, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета
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