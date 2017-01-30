В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять холодная воздушная масса, наиболее холодная погода будет в восточной части, значительно слабее морозы на западе страны, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье. Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10м/с.
-
29.01 16:39
-
29.01 14:01
-
29.01 13:02
-
29.01 12:00
-
29.01 11:03
-
28.01 16:03
Как вы считаете, каков главный итог медреформы Ульяны Супрун?
ФизCulture
Политика
Ветераны АТО и примкнувший к ним Парасюк заблокировали поставки австралийского и юаровского угля из ЛНР в нашу европейскую страну. Буквально вчера начался третий этап бессрочной блокады оккупированного понятно кем Донбасса. Первые два прошли как-то мимо внимания широкой общественности. «Сотник» Парасюк в российской «горке» с автоматом Калашникова очень органично смотрелся на фоне железнодорожных путей.
Александр Зубченко
Опаньки! Вчера нас ткнули мордочкой в лужу собственного “изготовления”. Мониторинговый комитет ПАСЕ выразил негативное отношение к закону о люстрации. А за день до этого в Минюсте не смогли выбрать “козу отпущения” на место бежавшей с должности главного люстратора Татьяны Козаченко – 7 из 12 доковылявших до финиша девочек и мальчиков как-то совсем не тянули на главу департамента.
Егор Смирнов
Экономика
Третий день срач в соцсетях на тему эмиграции. Сначала думал, просто истерический флешмоб. Но как пошел вброс фейков об отмене Канадой виз и о том, что «в Польше нас ждут с распростертыми объятиями», понял: это управляемая кампания. Типа всем недовольным итогами майдана вместо обширной панихиды по Небесной сотне 18-21 февраля предлагается другой, более рациональный маршрут – сдрыснуть из страны вместе со своим недовольством…
Егор Смирнов
Украина ждет решения МВФ по $1 млрд., который мы недополучили в прошлом году. Четкой уверенности в том, что его дадут, нет: по заключению миссии мы не выполнили 8 из 11 обязательных условий кредитования. Поэтому на случай отрицательного ответа заготовлено объяснение: дескать, МВФ требовал поднять пенсионный возраст, а мы, белые и пушистые, отказались.
Галина Акимова
Бизнес
Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.
Сергей Николаенко
У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!
Медиа-Дайджест
Мы находимся в состоянии жестокой стагнации. Мы видим падение абсолютно по всем отраслям. Очень яркий пример – падение ВВП Украины вдвое. На сегодня оно составляет порядка 85 млрд. против 180 млрд. в 2003 году. ВВП на душу населения упал с 4000 до 2000. Как следствие, бюджет Украины в долларовом эквиваленте тоже сократился вдвое. Это приводит к сокращению всех социальных программ.
Современную политическую обстановку и тенденцию развития в США, Европе и многих развивающихся странах можно в целом охарактеризовать как «кризис руководителей». Такое явление вносит огромную неопределенность как во внутреннюю, так и в международную политику.
Мир
Почему мы так паникуем из-за России? Вскоре после того, как испытывавший ностальгию по холодной войне Митт Ромни (Mitt Romney) был отвергнут за то, что он назвал Россию главным геостратегическим врагом США, у элит снова началась паранойя, связанная с Кремлем.
Майкл Брендан Даферти (Michael Brendan Dougherty)
Больше четверти века назад Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную часть жизни международного сообщества». До сих пор трудно сказать однозначно, чего во всем этом было больше – цинизма или расчетливого лицемерия.
Ариф Джамиль оглу Гулиев, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета
- 29.01 16:39 На Украину идет похолодание
- 29.01 14:01 Минфин по-прежнему ожидает транша от МВФ в феврале
- 29.01 13:02 Патриарх Кирилл планирует посетить Украину
- 29.01 12:00 Печерский райсуд не разрешил заочно судить Клюева
- 29.01 11:03 Порошенко просят не отменять праздник 8 марта
- 28.01 16:03 В ближайшие сутки сохранится умеренный мороз
- 28.01 15:19 Цукерберг: указы Трампа затронут людей, не представляющих угрозы для США
- 28.01 14:39 Садовый попросил у Гройсмана сразу 5 заводов для мусора
- 28.01 14:01 В Украине за 25 лет число детей сократилось вдвое
- 28.01 13:22 США 120 дней не будут принимать беженцев - указ Трампа
- 28.01 12:39 Болт вернул золотую медаль с ОИ-2008
- 28.01 12:02 Норвегия обвинила Россию в попытке повлиять на Нобелевский комитет
- 28.01 11:20 Трое бойцов ВСУ ранены за минувшие сутки в зоне АТО
- 28.01 10:41 Названо время разговора Путина и Трампа
- 28.01 09:58 Трамп: говорить о снятии санкций с России пока рано
- 27.01 18:04 На выходных в Украине немного потеплеет
- 27.01 17:44 В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов
- 27.01 17:29 МВД обязало полицию надевать бронежилеты на служебных собак
- 27.01 17:14 The Guardian посвятил встрече Трампа и Мэй шокирующий рисунок
- 27.01 17:01 В Киеве появится система удаленного управления светофорами для борьбы с пробками
- 27.01 16:49 Львову дали землю под мусор
- 27.01 16:37 Россия показывает готовность к вторжению - Климкин
- 27.01 16:25 В Киеве мошенница создала сеть фиктивных детских онлайн-магазинов
- 27.01 16:13 СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля
- 27.01 16:00 Кабмин утвердил стратегию реформирования ГСЧС
- 27.01 15:48 Олланд считает администрацию Трампа "вызовом" для ЕС
- 27.01 15:36 Турция пригрозила разорвать сделку по мигрантам в случае невыдачи беглых солдат
- 27.01 15:24 Кабмин: 50% украинцев не платят налоги
- 27.01 15:12 МЮ и Челси приготовили за Бэйла 200 млн евро
- 27.01 14:59 Штайнмайер ушел в отставку