...Есть как минимум две аксиомы, которые непосредственно касаются и Украины. Вот одна из них: если сидящих на ветках деревьев вдоль дороги в тропиках обезьянок не кормить, он бросаются. Иногда даже какашками и невзирая на чины, звания и даже гражданство Украины (об этом поподробнее чуть ниже). Если кормить – не бросаются. И теперь это можно проверить в Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис...



Владимир Скачко