Третий день срач в соцсетях на тему эмиграции. Сначала думал, просто истерический флешмоб. Но как пошел вброс фейков об отмене Канадой виз и о том, что «в Польше нас ждут с распростертыми объятиями», понял: это управляемая кампания. Типа всем недовольным итогами майдана вместо обширной панихиды по Небесной сотне 18-21 февраля предлагается другой, более рациональный маршрут – сдрыснуть из страны вместе со своим недовольством…



Егор Смирнов