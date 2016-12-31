В ближайшие сутки погоду на Украине будет определять сухая, умеренно холодная воздушная масса, ожидается погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, в восточных, большинстве южных, Днепропетровской областях, на Закарпатье и в Карпатах местами 10-15° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях до 5° тепла.
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31.12.2016 11:03
Как по-вашему, реакция части украинцев на гибель российского Ту-154 это:
ФизCulture
Политика
Конец уходящего года ознаменовался очередным всплеском декоммунизации киевской топонимики. Киевсовет буквально дозачистил названия улиц и переулков, напоминавших о проклятом «совицьком» прошлом и его героях. Как пел когда-то Владимир Высоцкий, какое время на дворе – таков мессия. Сейчас, похоже, гибридный...
Владимир Скачко
Закрыли мощный рупор, который рассказывал миру чистую, неразбавленную правду про Украину, – телеканал «Ukraine Today». Медиа-группа «1+1» уже больше не может позволить себе содержать такой большой штат пропагандистов, день и ночь, в режиме он-лайн разоблачающий происки «гибридной войны». Закрыта украинская редакция телеканала «Euronews». Наши ребята во Франции отчаянно сражались за право европейцев смотреть настоящие новости в подлиннике.
Александр Зубченко
Экономика
На прошлой неделе Верховная Рада поддержала создание в Украине Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). За соответствующий закон №2142а "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта" проголосовали 237 народных депутатов.
Анна Ермоленко, финансовый аналитик Credo Line
Кормилицу нашу – мадам Лагард – осудили за мошенничество, а в стране никто и не заметил. Неблагодарные! Хоть бы поинтересовались, как ее здоровье, настроение. А то в феврале 2017-го не дадут четвертинку транша, обещанного в 2015-м. А если серьезно, коль уже собрались в Европу и завели у себя антикоррупционные органы, надо поучиться у старших товарищей, как выносить приговоры президентам, премьерам и главам МВФ. Франция делает это с особым шармом со времен отрубленной революционерами головы короля...
Егор Смирнов
Бизнес
Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.
Сергей Николаенко
У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!
Медиа-Дайджест
Египетская полиция арестовала в Порт Саиде группу, состоящую из пяти фотографов, по обвинению в съемках фальшивого репортажа об Алеппо. Как рассказывает The Independent, об этом сообщил министр внутренних дел Каира. Так называемый репортер и его помощники, родители двух детей, появляющихся в сюжете, были арестованы полицией, задержавшей их с поличным во время съемок рядом со снесенным домом.
Когда 12 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Сербию, перед ним стояла трудная задача: убедить Белград в том, что Россия хочет более тесного сотрудничества между странами, и опровергнуть при этом, что она недавно попыталась совершить с территории Сербии переворот в соседней Черногории.
Мир
19 декабря в киевской гостинице «Хаятт Ридженси» состоялся торжественный прием по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Азербайджана и наступающего Дня солидарности азербайджанцев мира. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Украине. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины прием вступительным словом открыл посол Азербайджана Азер Худиев.
Зейнал Ага-заде, собкор АЗЕРТАДЖ, специально для «Версий»
Социальная работа Церкви как наука находится в состоянии ускоряющегося расширения своего проблемного пространства исследования [14]. Осмысление вызовов современной цивилизации, исторических перемен, происшедших в жизни Русской Православной Церкви, стремление объяснить место Православия в жизни общества стимулирует внимание православных богословов...
- 31.12.2016 19:24 С новым годом, дорогие читатели "Версий"!
- 31.12.2016 15:03 Новогодняя ночь будет с морозом, но без снега
- 31.12.2016 14:01 Кабмин разрешил экспресс-браки еще в восьми городах страны
- 31.12.2016 13:02 Путин решил не высылать американских дипломатов
- 31.12.2016 12:00 Пинчук предложил Украине забыть о ЕС и НАТО
- 31.12.2016 11:03 Порошенко подписал закон об ограничении ввоза книг из России
- 30.12.2016 16:35 В новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз
- 30.12.2016 15:03 Трамп назвал два правила своей администрации
- 30.12.2016 14:01 СНБО одобрил программу развития Вооруженных сил до 2020 года
- 30.12.2016 13:02 Киев ввел новые санкции против Москвы
- 30.12.2016 12:00 СНБО принял доктрину информбезопасности Украины
- 30.12.2016 11:03 Порошенко сообщил о шести тысячах кибератак на украинские ведомства
- 30.12.2016 10:01 США ввели санкции против России за приписанные ей кибератаки
- 29.12.2016 18:06 В Украине морозно, осадки преимущественно на юге
- 29.12.2016 17:32 Марушевская подозревается в коррупции – ГФС
- 29.12.2016 17:02 Станцию киевского метро Петровка хотят переименовать
- 29.12.2016 16:41 Азербайджанцы Украины резко осудили лицемерную политику Армении
- 29.12.2016 16:32 Нацбанк продал для поддержки гривны почти $60 млн
- 29.12.2016 15:58 2016 год продлится на секунду дольше
- 29.12.2016 15:27 В "тени" в Украине работает до половины населения – Насиров
- 29.12.2016 15:05 Двое украинских военных погибли, двое ранены в зоне АТО за сутки
- 29.12.2016 14:32 Путин объявил о прекращении огня в Сирии
- 29.12.2016 14:01 Девальвация гривни не связана с национализацией ПриватБанка – НБУ
- 29.12.2016 13:27 Пострадавшие на Евромайдане будут внесены в Реестр льготников - министр
- 29.12.2016 12:58 Телеканал UBR прекращает вещание
- 29.12.2016 12:28 В Киеве полиция перешла на усиленный режим работы
- 29.12.2016 12:01 Reuters: Россия, Турция и Иран решили разделить Сирию на зоны влияния
- 29.12.2016 11:38 Казахский олигарх Кенес Ракишев и СЕО Mobli Моше Хогег попали в секс-скандал
- 29.12.2016 11:29 Ученые связали боли в плечах с болезнями сердца
- 29.12.2016 10:59 Автоматическая система торможения помогла избежать большого количества жертв в берлинском теракте