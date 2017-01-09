x
Новость часа На Украине сохранится умеренно морозная погода
На Украине сохранится умеренно морозная погода

На Украине во вторник, 10 января, погоду большей части страны будет определять поле пониженного атмосферного давления, холодная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой снег, лишь в западных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Новости

Топ статьи

Зимняя феерия
Зимняя феерия
Александр Зубченко
Рейтинг упоротых приоритетов активности на год?
Рейтинг упоротых приоритетов активности на год?
Владимир Скачко

Опрос

Как вы относитесь к идее перезахоронения выдающихся украинцев на родине?

Лучшие статьи

ФизCulture

Самые распространенные способы получения ВНЖ Венгрии
Самые распространенные способы получения ВНЖ Венгрии
Основы финансовой безопасности пользователя
Основы финансовой безопасности пользователя
Ученые создали искусственные стволовые клетки сердца
Ученые создали искусственные стволовые клетки сердца
Tesla добавила в ПО Model X и Model S два рождественских сюрприза
Tesla добавила в ПО Model X и Model S два рождественских сюрприза

Политика

Арийский путь укров: от грабель к граблям
Арийский путь укров: от грабель к граблям

Как известно, у настоящего укра, ария и патриота есть как минимум двое грабель. Одни, на которые он никогда не наступает из принципа, чтобы продемонстрировать решительную непреклонность и верность избранной линии поведения. Другие – любимые, которые от частоты наступания на них уже превратили расово правильные лбы патриотов практически в танковую броню – ничем ее не прошибешь...

Владимир Скачко

Пантеон будущего
Пантеон будущего

Как все гениальные идеи, эта пришла в голову премьера Гройсмана неожиданно. Помог случай: закончился срок абонирования чешского кладбища у одного выдающегося украинского поэта. Не сразу выяснилось, что он был выдающимся. Просто, когда не продлили «депозит» (в Чехии надо платить за место на кладбище), Александра Олеся выкопали. Очень поучительная, чисто рождественская история.

Александр Зубченко

Все статьи рубрики

Экономика

Украина: сытое одиночество на Рождество
Украина: сытое одиночество на Рождество

Те немногие иностранцы, которые забредают сейчас в Киев и Одессу, не устают удивляться: красивая иллюминация, пробки из дорогих машин, женщины в норковых шубах, очереди в магазинах, заполненные рестораны. Кризис где?! Вот в Греции – кризис, там так не гуляют. Но кризис есть, и он – у нас в головах. Машины и шубы мы просто донашиваем, а красота иллюминации – яркая упаковка, в которой спрятано политическое одиночество Украины...

Галина Акимова

Как работать с форекс-советниками
Как работать с форекс-советниками

Форекс-трейдинг в последнее время набирает все большую популярность во всем мире. Не удивительно, что появляется огромное количество желающих, которые поторговав в ручном режиме, решили перейти к торговле советниками. Ведь для самостоятельной торговли нужно не только иметь большой багаж знаний, но и тратить много времени на аналитическую работу, перепроверку всех сделок.

Все статьи рубрики

Бизнес

Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника
Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника

Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.

Сергей Николаенко

«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?
«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?

У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!

Все статьи рубрики

Медиа-Дайджест

Прощание с американским мировым порядком
Прощание с американским мировым порядком

В эти дни мир является свидетелем странного, беспрецедентного явления. В США два президента, они пикируются на глазах всего общества и выставляют самую сильную державу мира на посмешище. Избранный президент США Дональд Трамп назначает послом в Израиле сторонника строительства поселений и обещает перевести посольство в Иерусалим, в то время как Барак Обама...

Фабрика фальшивых сюжетов об Алеппо
Фабрика фальшивых сюжетов об Алеппо

Египетская полиция арестовала в Порт Саиде группу, состоящую из пяти фотографов, по обвинению в съемках фальшивого репортажа об Алеппо. Как рассказывает The Independent, об этом сообщил министр внутренних дел Каира. Так называемый репортер и его помощники, родители двух детей, появляющихся в сюжете, были арестованы полицией, задержавшей их с поличным во время съемок рядом со снесенным домом.

Все статьи рубрики

Мир

Contra spem spero
Contra spem spero

Да, прямо скажем, наши надежды на то, что год 2016-й станет лучше предыдущего, не оправдались. В стране продолжается гражданская война, экономика все глубже погружается в, скажем мягко, пучину, люди беднеют на глазах (кроме некоторых, чьи имена нам прекрасно известны). Мир сотрясают войны, перевороты, теракты. Однако человек – существо странное.

Александр Сергий

В Киеве торжественно отметили государственные праздники Азербайджана
В Киеве торжественно отметили государственные праздники Азербайджана

19 декабря в киевской гостинице «Хаятт Ридженси» состоялся торжественный прием по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Азербайджана и наступающего Дня солидарности азербайджанцев мира. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Украине. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины прием вступительным словом открыл посол Азербайджана Азер Худиев.

Зейнал Ага-заде, собкор АЗЕРТАДЖ, специально для «Версий»

Все статьи рубрики

Блоги

Все права защищены © Версии.com ** Фабрика аналитики.
При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на "Версии.com" обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна