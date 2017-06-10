Один украинский воин погиб, 6 военных и 8 пограничников ранены в зоне АТО за сутки

Украинская сторона понесла серьезные потери в результате вражеского обстрела в зоне АТО за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки один наш воин погиб, ранены шесть. Еще восемь пограничников ранены и травмированы", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.



А.Лысенко проинформировал, что пограничники пострадали в результате артиллерийского обстрела в районе Сартаны со стороны боевиков (мариупольское направление). По его словам, 122-мм снаряды разорвались вблизи комендатуры Государственной пограничной службы Украины, в результате чего были повреждены здание комендатуры, автомобили, здание агрофирмы, газопровод и газораспределительная станция, где и возник пожар.



Также на мариупольском направлении по три минометных обстрела противник провел в Марьинке и Красногоровке. В результате одного из них ранения получила 49-летняя жительница Марьинки. Всего, по словам А.Лысенко, на этом направлении за сутки боевики провели 18 обстрелов, 6 из них – из тяжелого вооружения.



На луганском направлении, по информации спикера Минобороны, за сутки зафиксировано 8 обстрелов, 4 из них – из тяжелого вооружения. По позициям украинских военных боевики выпустили 26 мин. Так, по 2 минометных обстрела со стороны боевиков зафиксированы в Трехизбенке и Катериновке, огонь из стрелкового вооружения противник вел по трем другим позициям сил АТО.



На донецком направлении зафиксировано 19 обстрелов. Основные боевые действия велись в Авдеевке и окрестностях, незаконные вооруженные формирования использовали минометы, танки. В Каменке в результате обстрела боевиков 15-летний подросток получил ранения и был госпитализирован. Также, по словам А.Лысенко, неспокойно было в Зайцево, Верхнеторецком и в районе донецкого аэропорта.

