Жителям Крыма для получения украинской пенсии необходимо платить взносы в ПФУ – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что для получения пенсии на подконтрольной Киеву территории Украины жителям оккупированного Россией Крыма необходимо платить взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).



"Речь идет о страховом стаже людей, которые работали и работают в Украине и платили взносы в Пенсионный фонд Украины, поэтому, где бы человек ни работал, если он будет платить взносы в Пенсионный фонд Украины – нет никаких вопросов, чтобы претендовать на пенсию", - сказал он в ходе встречи с представителями региональных СМИ в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о том, будет ли учитываться на подконтрольной территории страны полученный в Крыму трудовой стаж.



Премьер подчеркнул, что для получения пенсии в Украине необходимо платить взносы в Пенсионный фонд.

