Евросоюз потребовал выдавать биометрические паспорта жителям Крыма и Донбасса

Глава представительства Евросоюза в Украине Хуг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу президента страны Петра Порошенко о выдаче жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов старого образца. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает УНИАН.



«Некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию», — отметил Мингарелли.



Он подчеркнул, что все украинские граждане, имеющие биометрический паспорт, где бы они ни жили, могут путешествовать без визы. Представитель ЕС добавил, что эта позиция доведена до украинской власти.



24 мая Порошенко заявил, что жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма нельзя оставлять без заграничных паспортов. Он добавил, что этим гражданам можно выдавать документы старого образца.

