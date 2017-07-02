"Укрзализныця" привлечет иностранные фирмы для борьбы с коррупцией

ПАО "Укрзализныця" для борьбы с коррупцией и другими преступлениями намерена применять иностранный опыт – Forensic, тендер на проведение таких работ в сфере железнодорожного транспорта будет объявлен в ближайшее время.



Как сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на его главу Войцеха Балчуна, к участию в тендере будут приглашены всемирно известные фирмы, которые являются лидерами в этом сегменте, в первую очередь, компании аудиторской "большой четверки".



Forensic - это комплекс мероприятий специализированной компании по расследованию уже совершенных коррупционных и других преступлений, а также предотвращения фактов мошеннических действий со стороны менеджеров компании, их ближайшего окружения.



"Это не одноразовая акция, а системная работа, направленная против взяточничества, коррупции, финансовых махинаций. В общем, практика Forensic продолжается от полутора до трех лет, в зависимости от сложности и глубины поражения коррупцией компании. Результатом должно стать выявление участников незаконных сделок внутри "Укрзализныци" и передача материалов в правоохранительные и судебные органы. Наша цель - построение внутренней системы противодействия коррупции и взяточничеству", - сообщил В.Балчун.



По его словам, среди противоправных действий, которые сейчас имеют место в работе "Укрзализныци", наносят ей материальной и репутационный ущерб - проявления коррупции, взяточничество, воровство, превышение полномочий, финансовые злоупотребления и другое.



"Хуже всего, что в значительной степени эти противоправные действия, направленные на незаконное обогащение, часто становятся возможными при участии чиновников и представителей правоохранительных органов. Это усложняет и затягивает процесс выявления таких случаев и не позволяет системно им противодействовать. Поэтому рассчитываем на незаангажированных специалистов и нетипичные для Украины механизмы, каким и должен стать Forensic", - отметил председатель правления ПАО "Укрзализныця"



Forensic - деятельность по выявлению, анализу и урегулированию ситуаций по финансовым, коммерческим, правовым и другим вопросам, которые содержат значительные экономические риски, или в случаях, когда действия сотрудников не соответствуют законодательным или иным нормативным актам, принципам и стандартам.

