В финале Кубка Конфедераций сыграют Чили с Германией

Если Чили и Португалии понадобились 120 минут футбола вместе с серией пенальти, чтобы определить финалиста Кубка Конфедераций, то Германия и Мексика управились быстрее. Фактически, многое стало ясно уже к восьмой минуте, когда Леон Горецка оформил дубль. Горецка дважды за 2 минуты поразил левый угол ворот мексиканцев после отличных передач партнеров: в первом случае ему ассистировал Хенрикс, а во втором - Вернер.



Мексика честно пыталась забить хотя бы гол и вернуть интригу, но Тер Штеген действовал надежно и отражал все удары. А вот немцы забили еще. На исходе часа игры Вернера вывел на удар Хектор, и форварду оставалось лишь не промахнуться по пустым ворота. 3:0 - Горецка и Вернер теперь разыграют между собой титул лучшего бомбардира турнира, передает Террикон.



Ацтеки шли вперед, надеясь хотя бы на гол престижа. Он им удался. На 89-й минуте мексиканцы быстро разыграли дальний штрафной, и Фабиан стрельнул по воротам как из пушки. Тер Штеген прыгнул, но до мяча не достал - 3:1! Но буквально сразу же Германия восстановила преимущество - точку поставил вышедший на замену Юнес.



4:1 - Германия уверенно побеждает и теперь в воскресенье сыграет с Чили. Несколькими часами ранее Португалия и Мексика сойдутся в утешительном поединке за третье место.

