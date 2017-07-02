Стали известны фамилии порошенковцев, подыгравших Коломойскому в рейдерской схеме

Сегодня Ивано-Франковский областной совет принял решение о создании комиссии по реприватизации Бурштынской ТЭС (г.Бурштын, Ивано-Франковская область). За проголосовало 43 депутата из 84-х. Голосование проходило с голоса по требованию фракции «Самопомич». Решение поддержали фракциями партий, традиционно входящих в орбиту влияния Игоря Коломойского – «Самопомич», УКРОП и «Свобода».



Как следует из стенограммы заседания, решение принято с перевесом в 1 голос. Позитивное голосование было неожиданно обеспечено голосами двух представителей фракции Блока Петра Порошенко – Дмитрия Лащука и Ивана Приймака. Всего фракция БПП в Ивано-Франковском облсовете включает 23 депутата.



Ранее президиум Ивано-Франковского областного совета отказался включить рассмотрение данного вопроса по причине его незаконности и несоответствия компетенции облсовета.



Как известно, народный депутат Семен Семенченко (фракция «Самопомоч») завил о начале второго этапа блокады ОРДЛО одной из целей котрой станет Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. Отвечая на вопрос будет ли Семенченко инициировать проверки АМК и ФГИ на этих предприятиях, нардеп заявил, что Бурштынскую ТЭС просто "заберут". "Мы его (предприятие) заберем. Просто заберем физически", - заявил нардеп.



С 2015-го года безуспешную борьбу за получение контроля над «Западэнерго» вообще и БуТЭС в частности ведут структуры, подконтрольные бизнесмену Игорю Коломойскому. Весной 2015 года компания «Бизнес-Инвест» (формальные собственники «Бизнес-Инвеста» фигурировали в списке руководителей фирм-прокладок, через которые летом 2014-го Приватбанк выводил $ 1,82 млрд) подала иск в хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным договор купли-продажи 45,1% госпакета акций энергогенерирующего предприятия «Западэнерго». В результате судебных решений «Бизнес-Инвесту» в удовлетворении исковых заявлений отказано.



По мнению ряда экспертов, схема захвата Бурштынской ТЭС повторяет события 2005 года, когда под лозунгами реприватизации структуры Игоря Коломойского получили контроль над Никопольским заводом ферросплавов.



Бурштынская ТЭС (БуТЭС) - тепловая электростанция, расположенная возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Установленная мощность — 2334 МВт. БуТЭС входит в состав ПАО «Западэнерго». С 1 июля 2002 года Бурштынская ТЭС отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (ENTSO-E). Присоединение к ENTSO-E открыло возможности для увеличения экспортных поставок электроэнергии с Украины.

