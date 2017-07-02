Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания

Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания

Постановление кабинета министров Украины об отмене введенного 20 лет назад государственного регулирования цен на продукты питания вступило в силу в субботу. С этого дня украинские производители не обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию и обосновывать Госпродпотребслужбе необходимость изменения этих цен.

Действие постановление касается предельных торговых надбавок к оптовой цене производителя практически на все продукты питания. Отныне производители сами могут устанавливать торговую надбавку, которая, в частности, на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, мясо птицы, свинину, говядину, колбасные изделия и молочные продукты ранее не могла превышать 15%. Отменена и норма, ограничивающая наценку в размере 20% на детское питание.

Как рассчитывают в кабинете министров, отмена госрегулирования устранит лишнее административное давление на бизнес, упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что предоставит возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка. А для Госпродпотребслужбы основными направлениями работы станут контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги и за ценами на лекарства.

С 1 октября 2016 года кабинет министров уже отменял на три месяца госрегулирование цен на продукты в тестовом режиме. По итогам эксперимента премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отмена госрегулирования оказалась оправданной и не привела к ускорению инфляции. Тем временем, с начала текущего года инфляция в стране уже составила 6,2%, а в мае - 1,3%.

Госрегулирование на Украине регламентировалось постановлениями правительства 1996 и 2007 годов.

Большинство экспертов считают, что отмену регулирования цен со стороны государства необходимо вводить осторожно, поскольку это основной рыночный механизм, отражающий соотношение спроса и предложения. Так, эксперт экономических программ Центра Разумкова Владимир Сиденко настаивает на том, что ситуация на рынке продуктов питания должна быть под усиленным мониторингом Антимонопольного комитета Украины. "Отмена постановления 20-летней давности должна сопровождаться усилением регулирования конкуренции и принятием дополнительных мер в отношении злоупотреблений или сговора продавцов на рынке. С другой стороны, правительство не лишилось права в случае нестабильности на рынке вернуть регулирование цен на временной основе, до нормализации рыночной ситуации", - отметил эксперт.

По его мнению, прогнозы ряда экспертов о возможном росте цен после 1 июля не имеют достаточных экономических обоснований. "Сегодня основная нагрузка на доходы населения связана с административным вмешательством, когда приказным путем поднимают цены в связи со снятием госдотаций. Поэтому страхи по поводу роста цен на продукты несколько преувеличены, тем более в нашей ситуации, когда доходы людей ограничены, а рыночный спрос невелик", - добавил Сиденко.

Экономист Всеволод Степанюк считает, что отменив госрегулирование, правительство "фактически расписалось в том, что оно не в состоянии управлять своей экономикой, не в состоянии влиять на рынок каким-либо образом". Он не исключил роста цен, чему, по мнению эксперта, в частности, способствует монополизация в ряде сегментов рынка. "Время от времени будут случаться спекуляции на тех или иных продуктах и колебания цен на продукты будут большими, чем ранее", - сказал он.