Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд ТВ

Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд телевидения 2017 года, передает Associated Press.



Первое место в списке занимает психолог и ведущий Фил Макгроу ($79 млн). На второй строчке – телеведущая Эллен ДеДженерес ($77 млн).



Далее следуют комик и сценарист Джерри Сайнфелд ($69 млн), шеф-повар Гордон Рамзи ($60 млн), ведущий и продюсер Райан Сикрест ($58 млн).



В первую десятку также попали комик Луис Секей, известный как Louis C.K., адвокат и ведущая Джудит Шейндлин, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, ведущий и продюсер Саймон Коуэлл, ведущий Стив Харви.







