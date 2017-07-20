Психологи и педиатры выступают против спиннеров

Сейчас среди молодежи стремительно распространяется увлечение спиннерами. И Роспотребнадзор провел исследование, которое показало, как спиннеры влияют на поведение и здоровье детей, пишет "Российская газета". Корни спиннера - в США. Согласно одной версии, он создавался как средство, помогающее концентрировать внимание и успокоить нервы. Другая теория говорит о том, что это средство для реабилитации детей, страдающих серьезными неврологическими расстройствами.



Вне зависимости от изначального посыла, родители и преподаватели школ и вузов констатируют: спиннеры негативно сказываются на успеваемости и поведении молодежи. Спиннер не только не успокаивает нервы и не помогает сосредоточиться, а, напротив, рассеивает внимание и даже делает детей агрессивными.



Кстати, на поведение ребенка непосредственное влияние оказывает мать. Как показали исследования, женщины, которые во время беременности выкуривали 10 сигарет в день, существенно увеличивали риск проблем с поведением у своих детей в подростковом возрасте. Исследователи из Бостонского университета попросили учителей оценить поведение 121 ученика (51% составляли мальчики).



Также ученые собрали информацию о насилии и воздействии на детей химических соединений, включая никотин. Специалисты установили: из-за курения матери во время беременности страдали исполнительные функции детей, особенно их способность регулировать собственное поведение. Остальные факторы на исполнительных функциях не сказывались.

