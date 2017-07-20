На позитиве

Больше позитива надо. Не дорабатывает пропаганда. За что, спрашивается, мы им деньги платим? Проезд в метро пять гривен уже, а никакого позитива. Невозможно смотреть телевизионные новости и читать информационные ленты. Только-только отошел от сообщения про героя Украины Маккейна, у которого удалили половину головного мозга, как бац – из автомата убили мужчину возле торгово-развлекательного центра. Где позитив?



Почему никто не рассказывает о том, что в сентябре в полном объеме заработает соглашение об ассоциации со странами-производителями столь любимого украинцами хамона? Где подробный анализ итогов визитов верховного главнокомандующего в Грузию и еще одну страну? Ну, где говорят на румынском, а лидер нации переводит с молдавского. Нет привычных и таких возбуждающих спичей спикера Парубия о неизбежном вступлении Украины в НАТО в качестве очень полного, практически полновесного члена. Вместо этого истерики в сети: в Киеве, на проспекте Науки сотрудник национальной полиции, успешно переаттестованный, сбил двоих пешеходов, попытался скрыться, но снес детскую площадку (к счастью, без детей), и только старый анчар задержал преступника. В смысле, дерево такое. Может быть, и не анчар. Я хз. Тут такое творится – Маккейн в больнице, торгово-развлекательные центры становятся местом разборок, а в киевском метрополитене не хватает новых жетончиков по пять гривен. Те, которые по четыре, были зеленые. А новые синие. Но по пять. Выпустили их мало, поскольку думали, что киевляне станут покупать бесконтактные карты. Хрен! Как узнали, что «поездки» сгорают, если их не использовать, так ломанули за жетонами. Думали нагрести побольше, поскольку осенью проезд будет по десять. И тут им облом: по одному жетончику (синенькому) в одни руки. Если берешь два – будь, с...ка, добр, предъяви физическое тело. Бурным цветом цветет кремлевская пропаганда, поскольку каждый второй возле кассы считает своим долгом процитировать министра иностранных дел вражеской страны Лаврова.



Немедленно следует принимать экстренные пиаровские меры, поскольку Захарченко всех тут напугал своей «Малороссией». Климкина напугал, Марчука, Сыроид, Карасева и даже Ганну Гопко. Хотя ее бил в Австралии кенгуру, которому чудом удалось унести свои длинные ноги. А никто не заставлял его нападать на Ганну

Вот что надо пиарить, о чем рассказывать населению, прильнувшему к телевизорам! Не о полковниках ГУР и СБУ, в пьяном виде стреляющих по окружающей оболонской растительности, а о неуклонном росте числа туристов в страны «шенгена». О бистро в Париже, где возникают спонтанные очереди из жителей Винницы и Полтавы за подорожавшими круассанами

Срочно нужны позитивные новости, поскольку, опять же, реформированный полицейский ехал на джипе «Ягуар» красненького цвета. Новье, муха еще не сношалась на капоте. Под сто «штук» евро. Полицейский. И у народа закрадываются нехорошие предчувствия: как так? Ладно, Маккейн болеет. Рано или поздно выздоровеет, и назовем его именем проспект. Или улицу. Была улица Механизаторов, стал тупик имени Маккейна. Но откуда у полицейского бабло на новый «Ягуар»? Да еще и джип?Очень сильно падает общий патриотический уровень. Мэр Киева Виталий Кличко попытался развеселить жителей столицы, рассказав о планах строительства немцами канатной дороги. Сел в кабинку, и тебя закинуло мгновенно к е…ням, то есть на Троещину. Круто? Безусловно. Но почему проезд по пять и жетонов не хватает?Немедленно следует принимать экстренные пиаровские меры, поскольку Захарченко всех тут напугал своей «Малороссией». Климкина напугал, Марчука, Сыроид, Карасева и даже Ганну Гопко. Хотя ее бил в Австралии кенгуру, которому чудом удалось унести свои длинные ноги. А никто не заставлял его нападать на Ганну.Вот премьер Гройсман молодец. Весь на позитиве. Или на метадоне. Это, в принципе, одно и то же. Затеял капитальный ремонт страны. Всегда выступает на ТВ возле позитивных схем со стрелочками, обозначающими рост основных макро- и даже, с…ка, микропоказателей. ВВП растет, гривна стабилизировалась. Как Гонтарева исчезла с должности главы НБУ в апреле текущего года, так все и наладилось. Инвестиции валом валят в нацию. Крупнейшие финансовые компании Нигерии заинтересованы в реализации крупных проектов в Украине. С минуты на минуту должна начаться пятая технологическая революция. Нанотехнологии в деле осеменения крупного и мелкого рогатого скота, энергосбережение в сельских уборных и прочие прелести хай-тека. Опять же осенью пенсии повысят. По всем каналам крутят позитивную рекламу в стиле раннего Лени Голубкова: «Иван Петрович получает, с…ка, пенсию размером в полторы тысячи гривен, но благодаря мудрому и дальновидному Гройсману уже осенью он может получить почти три «штуки».Радостнее на душе становится? Однозначно. Теперь Иван Петрович может оплатить почти все квитанции, которые добрые коммунальщики регулярно суют ему в почтовый ящик, получить биометрический паспорт и уехать на курорты Албании с целью продажи лишней почки.Кстати, о безвизе. Недавно узнал, что в минувшие выходные через пропускной пункт Чонгар в Крыму на подло оккупированную территорию въехало 25 тысяч патриотов. И тут же другая инфа: в столичном аэропорту «Жуляны» после введения безвизового режима 11 июня увеличилось на 60 процентов количество пассажиров, воспользовавшихся безвизом, – до 24 тысяч в месяц. Вот что надо пиарить, о чем рассказывать населению, прильнувшему к телевизорам! Не о полковниках ГУР и СБУ, в пьяном виде стреляющих по окружающей оболонской растительности, а о неуклонном росте числа туристов в страны «шенгена». О бистро в Париже, где возникают спонтанные очереди из жителей Винницы и Полтавы за подорожавшими круассанами, о фантастическом кофе в Словакии, которым наслаждаются жители Житомира, и о пивных Праги, где не протолкнуться от киевлян и жителей Горишних Плавней. Это вдохновляет и настраивает людей на патриотический лад. Криминальные хроники необходимо запретить. Достаточно заявления МВД, что уровень преступности высок, но процент раскрываемости неуклонно растет. Что еще, спрашивается, надо? Не фокусируйте внимание на джипах «Ягуар» и использовании автоматического оружия.Есть же другие, достойные новости. Александр Лукашенко опять приехал в Киев и снова станет другом украинской нации. Станция метро Киева «Кловская» уже в начале августа первой откажется принимать жетоны и пассажиров. Пенсионерам и лицам пожилого возраста предложат воспользоваться поездкой с gr-кодом. Это значит, что Украина окончательно вырывается из крепостных объятий России и уверенно движется в европейскую семью. Опять-таки, пенсионер на данной станции может пройти мимо турникета с помощью айфона, а затем написать в своем «Твиттере» пожелания руководству метрополитена и выложить в «Инстаграмм» впечатления от поездки, а потом зайти с помощью VPN в кремлевскую сеть «ВК» и круто потроллить жителей разваливающейся «рашки». СУГС!