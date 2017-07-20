Заявления о создании "Малороссии" усложнит путь к миру – МИД Турции

Заявления сепаратистов о создании нового государства на востоке Украины - это нарушение территориальной целостности Украины. Об этом заявил представитель МИД Турции Гусейн Муфтюоглу, сообщает агентство "Анадолу", передает УНН



"Турция воспринимает заявления сепаратистов о создании нового государства на востоке Украины, в качестве нарушения территориальной целостности Украины. Подобного рода высказывания и действия однозначно усложняют путь к миру", - подчеркнул Г.Муфтюоглу.



Он добавил, что Анкара поддерживает все мирные усилия в данном вопросе, в особенности шаги, предпринимаемые в рамках Минского процесса.



Г.Муфтюоглу отметил также значимость шагов всех сторон по мирному разрешению ситуации.

