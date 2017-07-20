В Голливуде персонажа Путина убрали из сценариев двух фильмов

Персонажа президента России Владимира Путина вырезали из сценариев двух голливудских фильмов, которые выйдут в прокат в 2018 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на неназванные источники.



Так, фильм Красный воробей снят по одноименному шпионскому роману Джейсона Мэттьюса. В картине рассказывается история о том, как российская разведчица (эту роль играет Дженнифер Лоуренс) пытается раскрыть американского шпиона.



Действие фильма происходит в современной России, но Путина решили исключить из сценария. Источник рассказал изданию, что это было "творческим решением", но, не упоминая президента России, студия также "избежит проблем с хакерами, которые могут протестовать".



Также персонажа Путина убрали из фильма Курск режиссера Люка Бессона, основанного на катастрофе российской подлодки в 2000 году, хотя президент России был в ранней версии сценария. Источник The Hollywood Reporter сообщил, что режиссер решил сфокусироваться на спасательной операции.



Команда Бессона начала работать над фильмом о Курске еще летом 2015 года. В основу фильма взяли книгу Роберта Мура Время умирать: Нерассказанная история трагедии Курска.

