Ученые создали искусственную замену головному мозгу

Нижегородский государственный университет (ННГУ им. Лобачевского) занимается разработкой нейрочипа, который передает сигнал здоровым клеткам мозга. Как отмечает ТАСС, чип можно использовать для замещения поврежденных участков головного мозга. Специалисты получили сигнал, исходящий от искусственного нейрона к живым клеткам мозга.



Следующим этапом в разработке будет понимание механизмов замещения и передачи сигналов от одних нейронов другим. "К примеру, изучив природу возникновения параличей у человека, мы знаем все они связаны с тем, что наша нервная система перестает корректно работать, и сигналы перестают передаваться. Разработка искусственных чипов позволит восстановить утраченную передачу", - комментирует научный сотрудник радиофизического факультета ННГУ им. Лобачевского Михаил Мищенко.



Параллельно ведется работа над искусственной нервной клеткой. Электрические колебания в искусственном нейроне практически идентичны электрическим колебаниям, которые происходят в нейронах головного мозга, показали исследования. По итогам испытаний на животных ученые надеются благодаря своей разработке восстановить электрические импульсы в поврежденном мозге. Также ученые надеются через три года стать первыми в мире создателями нейронной сети минимум из 100 искусственных клеток.

