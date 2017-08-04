Аграрный экспорт Украины в ЕС вырос на треть

Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в европейские страны в январе-июне 2017 года достиг 2,774 миллиарда долларов, сообщает в четверг, 3 августа, пресс-служба Минагрополитики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 31,4%, или на 663,4 миллиона долларов.



"Сегодня страны ЕС стабильно занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. По результатам первого полугодия 2017 их доля составляла 34,9%. Общий внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС также увеличился на 24,1%, или на 739,3 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 3,8 миллиарда долларов. Это конкретный результат действия Соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС", - прокомментировала результаты заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцова.



По словам заместителя министра, за шесть месяцев текущего года выросли объемы поставок в ЕС кукурузы, сои, жмыха, подсолнечного масла, мяса и пищевых субпродуктов птицы, маргариновой продукции, экстракта солода, продуктов из муки, круп, ячменя, хлебобулочных и кондитерских изделий, орехов и меда.



"Также заметно выросли поставки на европейские рынки нишевых и переработанных продуктов с добавленной стоимостью, например, масла сливочного, овощей бобовых сушеных, шоколада, томатов консервированных и других. Среди лидеров-импортеров были Нидерланды с долей в общем экспорте в ЕС в 17,6%, Испания - 17%, Италия - 13,5%, Польша - 12,1%, Франция - 6,8%, Германия - 6,7% Великобритания - 3,8%, Португалия - 3,3%, Бельгия - 3% и Венгрия - 2,1%", - подчеркнула замминистра.



Темпы роста поставок аграрной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года



- кукуруза - на 344,1 млн долл. (или на 54,3%);



- соя - на 98,1 млн долл. (в 3,3 раза);



- жмых - на 37,7 млн долл. (на 18,5%);



- масло подсолнечное - на 36,4 млн долл. (на 5,3%);



- мясо и пищевые субпродукты птицы - на 27,8 млн долл. (на 94,4%);



- маргариновая продукция - на 18,7 млн долл. (в 13 раз);



- экстракт солодовый, продукты из муки, крупы - на 12,2 млн долл. США (в 78,7 раза);



- ячмень - на 9,1 млн долл. (в 2,6 раза);



- хлебобулочные, кондитерские изделия - на 9,1 млн долл. (на 97,5%);



- плоды и орехи сырые или вареные, мороженые - на 8 млн долл. (на 70,7%);



- мед - на 6,9 млн долл. (30,6%);



- масло сливочное - на 5,3 млн долл. (в 1064,8 раза);



- овощи бобовые сушеные - на 2,4 млн долл. (на 86%);



- шоколад - на 2,2 млн долл. (на 24%);



- томаты консервированные - на 2,1 млн долл. (на 12,1%).

