Техника с парада в Киеве поедет в АТО

Силы антитеррористической операции на Донбассе получат 67 единиц новой военной техники после проведения парада в Киеве на День Независимости 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 14 августа.



Согласно сообщению, сегодня в Отдельном киевском полку президента Украины состоялся строевой смотр техники и вооружения, которая будет демонстрироваться на выставке "Мощь Непокоренных" на Крещатике 22 по 27 августа.



"Новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники к проведению выставки готовы. Они разрабатывались с учетом опыта АТО, конструкторы учли замечания и пожелания военнослужащих, принимавших ее непосредственно во время боевых действий", – заявил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов.



Отмечается, что после парад в АТО направят самоходно-артиллерийские установки, танки различных модификаций, боевые бронированные машины, грузовые и санитарные автомобили и т.п.

