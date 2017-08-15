Суд не пустил Мартыненко в Швейцарию

Соломенский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства экс-нардепа Николая Мартыненко об изменении меры пресечения в части обязательства не выезжать без разрешения из Киева и Киевской области, а также сдать документы для выезда за границу. Об этом сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко, информирует Укринформ.



"Сегодня было ходатайство об изменении обязательств в части, ограничивающей свободу передвижения. Это ходатайство подавалось в связи с тем, что в Швейцарии ведется уголовное дело, где Мартыненко был обвиняемым, а теперь тот прокурор, который вел это дело, сам стал обвиняемым, так как вел дело с нарушением закона, и против него уже возбуждено уголовное дело", – сказал Бойко.



Адвокат уточнил, что Мартыненко необходимо было покинуть Украины, чтобы защищать свои права как потерпевшего: "такова была мотивация. Соломенский суд отказал".

