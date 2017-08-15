Еще одна улица в центре Киева станет пешеходной

Вскоре еще одна центральная улица Киева станет пешеходной. С 24 августа до середины сентября 40 метров улицы Ярославов Вал, на участке от ул. Ивана Франко до Стрелецкой, станут пешеходными в тестовом режиме. Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.



«На Ярославовом Валу сделаем пешеходный отрезок, а в сентябре будем принимать решение относительно того, понравилось киевлянам или нет», — сказал он. При этом если эксперимент себя оправдает, то пешеходным могут сделать весь Вал.



Пробок не боятся. Власти говорят, что Ярославов Вал дублирует улицу Большую Житомирскую. Поэтому транзит транспорта через Вал, по словам чиновников, не особо эффективен. Однако не все местные жители поддерживают инициативу мэрии. Говорят, что автомобилисты начнут искать объездные пути, и в результате застопорится движение на проездах и начнется неразбериха.



Напомним, с 1 августа стала пешеходной большая часть Подола (Контрактовая площадь и ул. Сагайдачного). Отзывы о новинке разные. Одним нравится то, что Подол стал уютнее, а другие негодуют по поводу отсутствия места для парковки и шума. Там эксперимент продлится до 15 сентября.

