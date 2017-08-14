Биткоины майнить – не мешки ворочать

Пойду-ка я на ферму работать. Майнинговую. Буду биткоины выращивать. Когда прочитал, что “в старом бассейне в Киеве обнаружили подпольную (!) фабрику по генерации биткоинов”, а “в Кропивницком – конвертационный центр биткоинов”, понял: пора шагать в ногу со временем. Правда, СБУ начала прессовать майнеров. Но все же не так сильно, как журналистов. НБУ вообще не знает, что с этим делать. А тем временем один мужик из Гарварда предсказал, что в 2021м Bitcoin может стоить $100 тыс.



Прочитал на выходных базовый научный труд под названием “Бытовой биткоин: как майнить в домашних условиях”. В жару +40 под холодное пиво нормально идет. Хотя, признаю, как пишет один блогер, “сломался на фразе “древовидное хеширование позволяет противостоять дабл-спендинг атакам”.



Еще меня беспокоят большие счета за электричество. Оно постоянно дорожает, зараза. А без света много не намайнишь. Исследовательский центр блокчейна при Лондонском университете даже выяснил, что майнеры всего мира ежечасно расходуют электричества минимум на $50 тыс. Я даже мимолетно усомнился, не всемирный ли это заговор бизнеса на электрогенерации против добытчиков биткоинов.



Еще более интересный для меня вопрос: спасет ли волшебный Bitcoin от обвала гривны? Даты не знаю, но в том, что это неминуемо произойде, не сомневаюсь. С другой стороны, радует, что курс популярнейшей на сегодняшний день криптовалюты продолжает удивлять и всего за две последние недели поднялся на 50% – до рекордных $4200.



Так играть на курсе умел только Мавроди. Кстати, кто-то слышал о его собственной криптовалюте – Mavro? Говорят, свободно продается за любую реальную валюту. Кому надоели доллары, можно вложить в новое МММ.



Еще тревожит, что Bitcoin временами скачет. Все-таки при жизни в гривневом пространстве хочется стабильности. А какая может быть стабильность, если в июне курс биткоина на биржах существенно падал? Был $3019 за 1 биткоин. Через несколько дней упал до $2457, а к середине июля снизился и вовсе до $1939.



Я спрашивал у ребят-фермеров, разводящих биткоины (майнинговые фермы – это группа компьютеров, принадлежащих одному лицу, которые решают задачи вычисления по проверке и осуществлению транзакций криптовалют, – прим. автора), что они думают об этой херне. Отвечают: мол, ничего страшного, “крипту” трясло на фоне дискуссий о том, как ускорить работу системы биткоин-платежей, которая стала больше, дороже и медленнее.



Не обошлось без раскола: небольшая фракция разработчиков-сепаратистов отделилась, создав новый биткоин. BBC сообщает, что пока эта группировка "повстанцев" не заручилась серьезной поддержкой, но многие в сообществе еще не определились с тем, за кем теперь идти, так что все может измениться.



Вот не хватало нам еще биткоин-войны, ешкин кот! Тут с текущими войнами никак не разберемся, включая войну с преступностью, с коррупцией и войну на Донбассе. Про ядерную войну с КНДР и думать не хочу.



В конце концов, майнер – это же не снайпер. Я вообще думаю, что корень у слова наш, украинский: “маю” по-москальски означает “имею”. Когда говорят, что “влада має”, это означает, что она нас имеет. Так оно где-то и происходит...



Но вернемся к будням криптовалюты. В новостях сообщают, что в Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и «отмыл» 200 млн. грн.



Конвертационный центр создала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных уголков Украины, а также помогали клиентам уменьшить налоговые платежи в бюджет.



А в Киеве правоохранительные органы обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов на территории Института электросварки им. Патона. В неработающем бассейне госпредприятия «Лечебно-оздоровительный центр «ИЭС им. Патона» была размещена ферма: компьютерное оборудование – 200 “майнеров”, чтобы генерировать биткоины.



Насчет бассейна, куда воду давно не наливали, меня это не удивляет, потому как в России интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев создал ферму для добычи криптовалюты в помещениях бывшего автозавода "Москвич". Этот Мариничев является соучредителем холдинга Russian Mining Center (RMC), который инвестирует около $100 млн. на новый проект. В помещениях завода "Москвич" будет установлено майнинговое оборудование, а в цехах, где когда-то собирали легковушки, строится огромный дата-центр.



Ну, что ж, прогресс идет вперед семимильными шагами, кто не успел – тот опоздал. Или другой вариант: поспешишь – сокамерников насмешишь? Если уже и начинать что-то майнить, следует узнать, сколько за это дают. Имеется в виду не долларов на биткоин, а лет по статье УК.



Тут мнения специалистов разошлись. Николай Лихачев, советник Spenser & Kauffmann, в своем блоге отмечает, что в определении Святошинского районного суда города Киева, которым было предоставлено разрешение на “погром” фермы в бассейне, указывается, что согласно ч. 2 ст. 32 Закона Украины "О Национальном банке Украины" выпуск и оборот на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средства платежа запрещаются.



В то же время, в соответствии с письмом Национального банка Украины от 08.12.2014 №29-208/72889, Bitcoin признается денежным суррогатом, который не имеет обеспечения реальной стоимости. Глава совета НБУ Богдан Данилишин неоднократно подчеркивал, что Bitcoin не может использоваться на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства.



Если же Bitcoin является денежным суррогатом и использование его как средства платежа запрещается, то причины, по которым суд признал причастных к майнингу лиц участниками платежных систем, остаются неизвестными. Также сложно обвинять майнеров в выпуске и обороте на территории Украины других денежных единиц в силу того, что Bitcoin не является денежной единицей.



Юрист удивлен, почему уголовное производство в данном случае ведется именно по статье об уклонении от уплаты налогов. Если более правильной была бы квалификация действий в связи с незаконным подключением к электросети или использованием помещения "Лечебно-восстановительного центра Института электросварки имени Патона" без предварительного договора.



Совсем недавно долго молчавший НБУ, наконец, обнародовал комментарий заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия о статусе Bitcoin в Украине.



В комментарии сказано, что Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине ввиду отсутствия консолидированного подхода к классификации и регулированию сделок с ним в мире. НБУ хотел бы отрегулировать данную проблему, но не знает, как это сделать и на какую модель ориентироваться.



Так, в ряде стран официально разрешены операции с Bincoin. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. В некоторых странах Bitcoin признают расчетной денежной единицей.



Для справки. Законодательство ЕС сегодня классифицирует Bitcoin как "цифровое представление стоимости, которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения и может приобретаться в электронном виде". При этом обмен традиционными валютами на единицу Bitcoin освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.



В Израиле Bitcoin не подпадает под юридическое определение валюты ни как финансовое обеспечение, ни как налогооблагаемый актив. Каждый раз, когда Bitcoin рассматривается как товары, продавец должен уплатить налог на прирост капитала.



Народный банк Китая считает Bitcoin виртуальным товаром, а не валютой, и его продажа может облагаться НДС.



В Японии Bitcoin признается ценностью, подобной активам (asset-like values). Его продажи облагаются японским аналогом НДС.



В Австралии Bitcoin рассматривается как собственность, а транзакции с ним – как бартер.



В Канаде Bitcoin вообще определяется как "нематериальный актив", а транзакции с ним – также как бартер.



Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений. Поэтому вопрос “Законен ли биткоин в Украине?” из разряда споров “Есть ли жизнь на Марсе?”.



Даже не знаю, хорошо это или плохо. Да и никто не знает. Выдающиеся экономические умы современности ломают копья в спорах, что такое криптовалюта: грандиозная афера или продукт прогресса?



Я хоть и пишу на экономические темы, но квалифицированные специалистом не являюсь. Поэтому чисто интуитивно выбрал мнение, наиболее созвучное с тем, что я чувствую. По словам сотрудника Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, профессора департамента финансов НИУ «Высшая школа экономики» Александра Абрамова, причина роста курса биткоина не поддается фундаментальному анализу, так как это очень непрозрачная валюта. Есть вероятность, что на ней играют спекулянты.



«Очень смущает, что наряду с необъяснимыми какими-то фундаментальными причинами роста курса биткоина присутствует заинтересованность разработчиков майнинговых центров в том, чтобы их вложения оправдались, отбились. Мне кажется, что это признак серьезной манипуляции. Думаю, это, вероятно, на 80% – мыльный пузырь, раздуваемый майнинговыми центрами, а на 20% – естественный экономический процесс», – рассказал он.



Кстати, центр “майнингового фермерства” находится, разумеется, в Штатах. И только в США и Канаде есть банкоматы, обменивающие криптовалюту на привычные деньги. Вам не кажется, что в воздухе снова запахло Мавроди?..

