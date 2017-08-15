План атаки США уже у Ким Чен Ына на столе

План военных КНДР с расчетами ракетного удара по Гуаму уже лежит на столе у Ким Чен Ына, однако тот решил повременить с активными действиями и понаблюдать за решениями США. Об этом сообщает агентство Reuters.



Вчера, 14 августа, Ын впервые за две недели появился на публике во время посещения штаб-квартиры стратегических сил Корейской народной армии.



По словам диктатора, Вашингтон должен принять верное решение и продемонстрировать, что хочет деэскалации на Корейском полуострове, чтобы предотвратить войну.



"Он сказал, что в том случае, если янки продолжат настаивать на своих невероятно опасных и глупых действиях на полуострове и вблизи него, испытывая терпение КНДР, последняя примет важное решение, как и было заявлено ранее", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи .



Лидер тоталитарного режима приказал армии быть в состоянии боеготовности, если он примет соответствующее решение об атаке на территорию США.



В конце июля Пхеньян подтвердил второе успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна достичь Северной Америки.



КНДР объявила, что планирует разработать план удара по острову Гуам в Тихом океане, где размещается американская военная база.



Президент Трамп предупреждает, что КНДР постигнет "огонь и ярость", если они осмелятся осуществить удар по США или союзникам США.

