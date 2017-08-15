Тейлор Свифт выиграла суд по делу о сексуальных домогательствах

Суд присяжных признал радиоведущего Девида Мюллера из Денвера виновным в сексуальных домогательствах к певице Тейлор Свифт. Согласно решению суда, Мюллер должен выплатить певице 1 доллар компенсации. Именно такую сумму она запрашивала в исковом заявлении.



Свифт утверждала, что в 2015 году Мюллер на одной из вечеринок схватил ее за ягодицу, когда они фотографировались вместе. При этом, утверждала певица, он поднял ее юбку. Мюллер утверждал, что ничего подобного не происходило, а также подал встречный иск к певице, в котором требовал компенсации за увольнение с радиостанции KYGO в связи с инцидентом.



Адвокаты Мюллера утверждали, что на совместной фотографии с радиоведущим Свифт не выглядит как жертва сексуальных домогательств, а также отмечали, что она не предприняла попыток отодвинуться от мужчины или как-то выразить недовольство. Сама Свифт утверждала, что была слишком шокирована, чтобы как-то отреагировать.



Суд присяжных присудил Свифт компенсацию в один доллар, как она и просила. Адвокат Свифт Дуглас Болдридж сказал, что Свифт не хотела бы банкротить Мюллера и рассматривала компенсацию как символическую «награду всем женщинам» и сигнал, что они могут заявить о домогательствах без страха получить ответный иск.



Тейлор Свифт — одна из самых популярных поп-исполнителей современности. В прошлом певица исполняла кантри, но с альбомом «1989» стала популярна и среди более широкой аудитории по всему миру.

