Трамп инициировал торговое расследование против Китая

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал несколько указов, поручив торгпреду Роберту Лайтхайзеру начать расследование торгово-экономических действий Китая, включая передачу технологий и другие аспекты в области интеллектуальной собственности. Этот шаг США вызвал обеспокоенность общественности, так как он может нанести ущерб китайско-американским торгово-экономическим отношениям, отмечает агентство "Синьхуа".



Д.Трамп заявил, что для гарантирования "принципов справедливости и паритета в торговле" он уполномочил торгового представителя США рассматривать все доступные варианты.



Белый дом "предпринимает твердые шаги, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности американских компаний и, что очень важно, американских рабочих", сказал также он. "Вашингтон больше не будет закрывать глаза", - добавил президент.



Ранее аналитики уже говорили о том, что Р.Лайтхайзер начнет расследование против КНР в рамках 301 раздела Закона о торговле от 1974 года. После создания Всемирной торговой организации в 1995 году этот законодательный акт редко использовался. Он дает возможность американскому президенту инициировать односторонние санкции в отношении торговых партнеров.



Действия Д.Трампа, однако, не означают немедленного начала проверки, а также неизбежного введения санкций против Китая. Представитель администрации США заявил в минувшие выходные, что если американская сторона решит начать расследование, то сначала проведет консультации с Китаем.



Ежегодно американцы покупают дешевые китайские товары, такие как игрушки, одежда, телефоны, компьютеры и телевизоры, на сумму более $460 млрд. И такая ситуация не изменится в ближайшем будущем, поскольку расследование может затянуться на несколько лет, отмечает MarketWatch.



Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила в понедельник, что китайско-американские интересы переплетаются все сильнее и уже находятся в таких рамках, где ведение торговой войны не приведет к прогрессу и выигрышу кого-либо, и обе стороны проиграют.



По ее словам, Китай надеется, что США смогут реалистически подойти к существующим вопросам, объективно оценить усилия и успехи Китая в сфере защиты интеллектуальных прав, а также его прогресс в развитии экономики на основе собственных инноваций.



Министерство торговли КНР во вторник выразило "серьезную обеспокоенность" в связи с подписанием президентом США меморандума о начале расследования по вопросу якобы нарушения Китаем прав интеллектуальной собственности.



"Мы надеемся, что американский торговый представитель будет уважать факты и действовать осторожно", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.



В случае, если американская сторона не будет принимать во внимание основные факты и правила многосторонней торговли и прибегнет к мерам, подрывающим двусторонние торгово-экономические отношения, "Китай не будет сидеть сложа руки и обязательно примет все надлежащие меры, чтобы решительно защитить свои законные права и интересы", подчеркивается в документе.

