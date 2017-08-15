Штаты начали поставлять летальное оружие Украине - журналист

США начали поставлять летальное оружие Украине. Уже поступила партия купленных у США ручных гранатометов PSRL-1. Об этом в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.



Перед этим в Украину доставили партию снайперских винтовок калибра 12,7 мм "Барретт" М82 и М107.



Кроме того, в апреле 2017-го Нацгвардия купила 100 гранатометов PSRL-1 у американской компании AirTronic USA, а сейчас они уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности бригады 3057 (полк "Азов") и бригады быстрого реагирования 3018.



"Гранатомет представляет собой американскую модификацию советского гранатомета РПГ-7, который состоит на вооружении в Украине. Применение PSRL-1 показало, что оружие отвечает заявленным характеристикам. На 500 метров идеальная точность, подготовленный стрелок действительно поражает цели на 800 метров, хотя для этого оружия это предельная дальность, по маневрирующим целям попасть не удастся", - пишет Бутусов.



Он также сообщает, что сейчас Украина закупает осколочные гранаты к РПГ за рубежом. Цена - свыше 5 тысяч долларов за единицу.



"Но главное, конечно, в этой истории отнюдь не 100 гранатометов - поставка символическая, на самом деле. Главное, что вслед за "Барретами" Украине удалось осуществить еще одну поставку летального оружия из США. Нет сомнений, что американские контролирующие органы сделку зафиксировали, однако не отменили, несмотря на действующий запрет на поставку летального оружия в Украину", - пишет журналист.

