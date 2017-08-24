Додон осудил инициативы правительства о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон осудил обращение правительства к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Facebook .



"Надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и нахождение военной базы, вывод которой возможен при политическом решении конфликта. Все это хорошо понимают. Мы считаем, что это пустой пиар-ход", - написал президент, который находится в оппозиции к проевропейскому большинству в парламенте.



Он считает, что за этими инициативами стоят "западные кураторы и кукловоды". "Рекомендуем правительству сосредоточиться на конкретных шагах по восстановлению доверия между Тирасполем и Кишиневом, решении текущих проблем людей с обоих берегов Днестра, возобновлении переговорного процесса", - отметил Додон.

