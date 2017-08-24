Луценко требует отставки главы Минфина Данилюка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал письмо к премьеру Владимиру Гройсману с требованием отправить в отставку главу Минфина Александра Данилюка, обвинив его в том, что зарплаты прокуроров с сентября повышаться не будут, сообщил в среду сайт телеканала "112 Украина". "Дело в том, что с сентября должна повыситься зарплата у прокуроров, но этого не произойдет.

Ведь, по словам Луценко, министр финансов выдал предписание, которое должно ревизовать бюджет. Луценко считает это незаконным и сказал, что любой ценой будет добиваться, чтобы министр финансов ушел со своего поста", — говорится в сообщении.



По данным корреспондента "112 Украина", Луценко подписал письмо к Гройсману с требованием отправить в отставку главу Минфина.



Луценко выразил недовольство работой Данилюка, обвинив главу Минфина в частности в том, что зарплаты прокуроров не повышаются, отмечается в сообщении.



Ранее на сайте единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.

