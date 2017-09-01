Умные люди часто используют ругательства

Сотрудники из Университета Рочестера опросили 1000 человек. Специалисты оценивали распространенность около 400 видов поведения. Добровольцев спрашивали, как часто они делали те или иные вещи. Ученые обнаружили тесную связь между высоким интеллектом и сквернословием.



Умные люди любили ругаться, есть острую пищу на завтрак и ходить по дому голыми. А экстравертам нравилось ездить на машинах со скоростью больше 120 километров в час, играть в азартные игры, рассказывать неприличные анекдоты и употреблять много алкоголя, рассказывает The Hindustan Times.



Кстати, другое исследование, проведенное ранее, показало: у людей, которые за минуту называли больше всего ругательств, уровень интеллекта был выше. Еще ругательства помогают пережить разрыв с партнером. По данным исследователей из Университета Массея, ругательства уменьшают интенсивность душевной боли. Они эффективны при кратковременном социальном дистрессе. Однако важно не переусердствовать.

