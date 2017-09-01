Цены автогаза остановили рост - мониторинг АЗС

По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК на 31 августа средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,35 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.



Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,35 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 27,61, а дизтопливо - в среднем 23,45 грн за литр.



В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 24,41 грн за литр, А-95 - 25,31 грн за литр, А-95+ - 26,61 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 22,58 грн за литр.



На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 22,87 грн за литр, А-95 - 23,41, А-95+ - 23,98 грн за литр и дизтоплива - 20,67 грн за литр.



Цены на сжиженный газ



На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 16,44 грн за литр;



на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 16,19 грн на литр;



на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 15,90 грн на литр.



Как сообщал УНН, эксперты прогнозировали возможное повышение стоимости скораленго газа в связи со слабостью гривни и ростом оптовых цен.

