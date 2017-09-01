Сотни туристов застряли в "Жулянах" из-за банкротства туроператора

В аэропорту "Жуляны" в Киеве застряли около сотни украинцев, рейсы которых были отменены из-за того, что туроператор IdrisKa tour не оплатил их. Об этом сообщает ТСН.



В "Жулянах" рассказали, что компания лопнула, поэтому все офисы закрыты, а рейсы отменены.



Пострадало два чартерных рейса от авиакомпании Dart: Киев-Аликанте и Киев-Тенерифе.



Номера компании не отвечают: выключены либо срабатывает автоответчик.

