Сотни туристов застряли в "Жулянах" из-за банкротства туроператора
В аэропорту "Жуляны" в Киеве застряли около сотни украинцев, рейсы которых были отменены из-за того, что туроператор IdrisKa tour не оплатил их. Об этом сообщает ТСН.
В "Жулянах" рассказали, что компания лопнула, поэтому все офисы закрыты, а рейсы отменены.
Пострадало два чартерных рейса от авиакомпании Dart: Киев-Аликанте и Киев-Тенерифе.
Номера компании не отвечают: выключены либо срабатывает автоответчик.
Источник: ТСН
31.08 14:01