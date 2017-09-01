Порошенко распорядился предоставить Грузии гуманитарную помощь

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Грузии", где возникли масштабные лесные пожары. Соответствующий указ от 30 августа обнародован на сайте главы государства 31 августа. "С целью содействия в преодолении чрезвычайной ситуации, сложившейся в Грузии в результате масштабного пожара, в соответствии со статьей 10 закона Украины "О гуманитарной помощи", постановляю: предоставить гуманитарную помощь Грузии; Кабинету министров Украины безотлагательно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Грузии", - сказано в указе.



Как сообщалось, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) направила в Грузию самолет Ан-32П для помощи в тушении лесных пожаров в горной местности. Такая договоренность была достигнута в телефонном разговоре президента Украины с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



По информации пресс-службы ГСЧС, 30 августа самолет Ан-32П осуществил 2 вылета для тушения пожаров в горном районе к северу от с.Абастумани (Грузия), однако из-за сложных погодных условий работа авиации приостанавливалась. Самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушение пожаров.

