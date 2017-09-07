В Южной Корее разместят еще четыре установки ПРО THAAD

На базе США в Южной Корее будут развернуты четыре дополнительные системы ПРО THAAD на фоне обострения ситуации вокруг КНДР, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на минобороны страны.



Системы ПРО будут размещены уже в завтра на новой базе в Сонджу в 300 километрах от Сеула вместе со строительной техникой и всеми сопутствующими материалами.



Напомним, первые комплексы THAAD были развернуты в Южной Корее в мае нынешнего года. Но тогда их возможности были ограничены из-за их малой численности. Теперь же система ПРО надежно закроет небо над Южной Кореей.



Развертывание THAAD вызывает большое беспокойство Китая. Пекин выступил против американской системы ПРО в Южной Корее и назвал его "ножевым ранением".



Напомним, комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) может уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности в радиусе до 200 километров и на высоте до 150 километров.

