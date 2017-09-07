Аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на четверть за год

В августе 2017 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" составил 86,2 тысяч пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (68,8 тыс.чел), сообщает пресс-служба компании DCH, которая управляет аэропортом через компанию "Нью Системс АМ.



По информации пресс-службы, 83% пассажиропотока обеспечили международные авиарейсы, а 17% — внутренние.



Общий пассажиропоток за восемь месяцев 2017 года достиг 537,5 тысяч пассажиров, что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года (379,4 тыс.чел.).



Наиболее популярными в августе стали рейсы в Анталию (авиалинии Windrose, Azur Air Ukraine, Atlasglobal, Bravo Airways, МАУ), Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus, Atlasglobal), Киев (МАУ), Варшаву (LOT Polish Airlines) и Тель-Авив (МАУ). Кроме того, благодаря увеличению количества рейсов на Варшаву и Тель-Авив, которое произошло в июле, в августе этого года из Харькова в Варшаву отправились на 87% пассажиров больше, чем в августе 2016 года. А в Тель-Авив — на 54% больше, чем за тот же период.



Спросом в августе также пользовались чартерные рейсы в Даламан (Azur Air Ukraine, Bravo Airways), Амман и Бейрут (UM Air), Монастир (Bravo Airways), Тиват (Bravo Airways, DART), Салоники (Ellinair) и регулярные перелеты в Минск (Belavia) и Кутаиси (МАУ).



Как сообщалось, в 2016 году МАХ увеличил пассажиропоток на 61% по сравнению с 2015 годом – до 599,7 тыс. чел., что, согласно данным аэропорта, практически соответствует показателю рекордного для него 2013 года (605 тыс. чел.). В июле 2017 года МАХ обслужил 87,2 тыс. человек, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.



Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.

