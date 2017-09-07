Полиция назвала популярные у угонщиков авто

Самыми популярными марками автомобилей, которые угоняют в Украине, являются ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные департамента уголовного розыска Нацполиции.



Согласно данным правоохранителей, в первом полугодии 2017 года количество угонов в Украине сократилось на 25% – 2 689 автомобилей против 3 461 в первом полугодии 2016 года. При этом возросло количество раскрытых преступлений, связанных с кражей автомобилей.



По сравнению с прошлым годом, в нынешнем стали чаще угонять автомобили Honda (+3,6%), Lexus (+8,4%) и Range Rover (+9,1%).



Высокая популярность у угонщиков недорогих автомобилей ЗАЗ и ВАЗ объясняется последующей их отправкой на разборку. Запчасти и комплектующие выставляют на продажу или сдают на металлолом.



Наибольшее количество угонов зафиксировано в Киеве, в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.

