Садовый призвал Саакашвили и власть к примирению

Городской голова Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый прокомментировал ситуацию с прорывом экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и его сторонниками украинской государственной границы.



Об этом он написал в Facebook.



По словам Садового, сейчас внешний враг рассчитывает на раскол и внутреннюю ненависть в Украине.



Вместе с тем, внешняя угроза, отмечает он, "не может быть больше оправданием для откровенного реванша олигархии и продолжение грабежа страны".



При тех обстоятельствах, которые сложились после вчерашних событий на границе, мэр Львова призывает обе стороны политического противостояния сделать шаги навстречу друг другу ради сохранения людей и страны".



"Призываю все стороны немедленно вернуть ситуацию в правовое поле и совместно вернуть авторитет государственной власти в стране, а также базовое уважение друг к другу", - подчеркнул он.

