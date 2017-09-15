В лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек получили ожоги

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. По информации газеты Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.



Несколько человек получили ожоги лица, у них обгорели волосы. О погибших в результате случившегося ничего не сообщается.



Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8:21 по местному времени. Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.



Движение поездов по линии «Дистрикт» прекращено между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон».



