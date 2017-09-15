Мэр Днепра сравнил Саакашвили и его сторонников с цирком животных

Мэр украинского Днепра Борис Филатов заявил, что отменяет запрет на гастроли передвижных цирков с животными в связи с визитом в город лидера «Движения новых сил» («Рух нових сил») Михаила Саакашвили. Копию распоряжения он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 14 сентября.



«Даю распоряжение соответствующим службам обеспечить дезинфекцию территории и гигиену проведения мероприятия. Выделяю дополнительных дворников и специалистов коммунального предприятия "Зооконтроль", отлавливающих бродячих животных для стерилизации», — отметил также мэр.



Днем ранее бывший губернатор Одесской области заявил, что собирается прибыть в Киев 19 сентября. «Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев», — сказал Саакашвили.



10 сентября лишенный украинского гражданства политик проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.



Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате государственных средств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

