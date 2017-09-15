Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями – Керри

Идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, недавно неожиданно поддержанная президентом Владимиром Путиным, в условиях низкого доверия к российской стороне должна тщательно юридически проанализирована и подкреплена дополнительными предостережениями, считает 68-й госсекретарь США (2013-2017) Джон Керри.



"Надо убедиться, что это не какая-то западня", – сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.



В частности, среди таких предостережений он назвал вопросы определения границы, необходимости реализации Минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.



Дж.Керри признал, что в период руководства Госдепартаментом был разочарован Минским процессом, отсутствие адекватной реакции на договоренности в Нормандском формате, и говорил В.Путину о необходимости двигаться быстрее.



68-й госсекретарь США также подчеркнул, что произошедшее в Крыму, где российское руководство продемонстрировало откровенное вранье, не имеет прощения.



В то же время он призвал постараться понять, "что происходит в голове Путина", могла ли его агрессия в адрес Украины стать реакцией на его восприятие Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, возможным расширением НАТО на Балканах и Грузию, устранением ливийского диктатора Муамара Каддафи и оборонных ракетных инициатив вроде установки ПРО в восточноевропейских странах.



"Если такое было ощущение, то это нужно учитывать", - сказал Дж.Керри, призывая предпринимать больше усилий для дипломатического разрешения конфликтов, не загоняя себя в глухой угол и не ограничиваясь лишь единственным вариантом усиления силового противостояния.



"Минск не работает, мы должны перезапустить процесс", – констатировал в ходе дискуссии на YES премьер-министр Британии в 2010-2016 годах Дэвид Кэмерон.



Он подчеркнул, что новые идеи должны по-прежнему включать выполнение основных пунктов Минских соглашений, в частности, отвод тяжелого вооружения и восстановление контроля над российско-украинской границей.



Д.Кэмерон также отметил, что реакция Запада в случае с Грузией в 2008 году был слабым: США и Великобритания тогда остановились с санкциями. Однако в случае с Украиной ситуация другая, и Западу удалось выступить солидарно.



По его словам, усилия США и Великобритании много сделали, чтобы научить и повысить военный потенциал Украины и помочь укрепить ей свою экономику.

