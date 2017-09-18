Рабинович: парламентские «кнопкодавы» – чьи-то марионетки, Украине нужны новые лица в политике

Законы, которые принимает Верховная Рада Украины, состоящая из «кнопкодавов», нелегитимны – неперсональное голосование в парламенте должно быть ликвидировано. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.









«Если кто-то считает, что на крови и несчастье построит, что-то новое – они глубоко заблуждаются. Нам нужны совершенно новые подходы в политике и экономике, и жесткая система контроля за отклонениями от курса. Я бы для начала серьезно занимался людьми, которые сейчас прославились «кнопкодавством» в Раде. Вся коррупция в стране начинается с того, что антинародно и противозаконно в Верховной Раде принимаются законы. Нам всем, всей стране приходится жить по законам, которые принимаются нелегитимно. Люди голосуют несколькими руками, грубо нарушают закон и не стесняются этого, потому что не несут никакого наказания за это. Этот порочный круг нужно разрывать раз и навсегда!» – подчеркнул парламентарий.



Он отметил, что пока «кнопкодавы» действуют в угоду чьим-то интересам, партия «За життя» совместно с международными финансистами разработала экономическую программу возрождения Украины.



«Что страшно – люди своим голосованием затягивают войну экономическую и политическую, действуют в угоду чьим-то интересам как марионетки и совершенно не интересуются тем, что в будущем будет происходить с Украиной. От них надо как можно скорее избавляться, в политику должны прийти новые лица. Великой стране нужны великие планы – и мы в партии «За життя» такие планы намерены предложить в ближайшее время, причем, эти планы получат одобрение самых крупных финансовых и экономических «акул»», – заявил Вадим Рабинович.



По его мнению, для того, чтобы строить Украину, надо уметь объединяться и договариваться, а не продолжать разваливать страну «в вечном противостоянии».



«Я считаю, что нам нужно объединяться в одну лодку – и всем вместе строить Украину. Люди из Харькова, Полтавы, Ровно, Одессы должны садиться вместе, договариваться и понимать, что конкретно мы собираемся строить. Наша задача – не разваливать страну, не разворовывать и только и делать, что искать новые «траншики» МВФ, которые ложатся на плечи простым украинцам и становятся уже неподъемными. Нужно уметь объединяться не только с единомышленниками, а также понять, что наша задача строить Украину, а не разваливать ее в вечном противостоянии!» – сообщил лидер политической партии «За життя».



Кроме того, политик заявил, что партия «За життя» категорически против продажи украинской земли для получения очередного транша от Международного валютного фонда.



«У каждого народа столько неба над головой, сколько земли под ногами. Нам, конечно, нельзя ни отдавать свои территории, ни продавать землю, ни разменивать то, что мы имеем на кредиты и так далее. И нельзя даже говорить о том, чтобы вырубать свои леса или распродавать свою землю только ради того, чтобы МВФ соблаговолил выдать Украине очередной транш. Нам нужно расширять небо над головой. Если наша партия будет у власти, мы не допустим продажи ни единого кусочка земли!» – резюмировал Вадим Рабинович.



